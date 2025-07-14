В Усьве открылся туристический кемпинг

В поселке Усьва Пермского края при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» открылся благоустроенный кемпинг. В десяти палатках может быть размещено до 24 человек. Главные клиенты — семейные пары или пары с детьми. Об этом сообщает краевое минтуризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтуризма Прикамья Фото: Минтуризма Прикамья

«В больших палатках, размещенных на деревянных настилах, для туристов созданы полностью укомплектованные места для проживания. Также есть благоустроенные туалеты, кухня, костровая зона, огороженная территория. В кемпинге проведены все коммуникации,— рассказала владелец кемпинга Анна Комкова.— Наш кемпинг идеален для автотуристов, которые путешествуют самостоятельно, и владельцев автодомов. Возле кемпинга создана удобная транспортная доступность. Мы выдаем профессиональное снаряжение для водных прогулок, если кто-то захочет совместить отдых с приключениями на реке Усьве, например сплавиться на каяках или сапах по реке до Усьвинских Столбов или других камней».

Анна и Александр Комковы являются учредителями ООО «Акватрейл», и с 2022 года получают субсидии в рамках национального проекта, ранее носившего название «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря грантовой поддержке им удалось приобрести туристическое оборудование: туристические столы и стулья, инвентарь, палатки, спальники, а также построить глэмпинг «Панорамный» в поселке Усьва в 2023 году.