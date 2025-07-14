В Самарской области суд рассмотрит дела в отношении машиниста и его помощника

В Приволжский районный суд Самарской области направлены уголовные дела в отношении машиниста пригородного поезда и его помощника. Они обвиняются по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2024 года на станции Обшаровка «при отправлении пригородного электропоезда помощник машиниста не убедился, что посадка и высадка всех пассажиров завершены». Он произвел закрытие автоматических дверей. Машинист электропоезда не проконтролировал действия своего помощника, не выдержал интервал остановки и начал движение электропоезда.

Из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта автоматическими дверьми оказался зажат малоподвижный пассажир-инвалид, который находился между поездом и платформой. Во время движения поезда он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Руфия Кутляева