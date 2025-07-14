«Амкар-Пермь» объявил о назначении нового главного тренера команды

Главным тренером ФК «Амкар-Пермь» назначен Александр Кульчий, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, вчера «Амкар» официально объявил об увольнении наставника «красно-черных» Андрея Блажко, который руководил командой с 2023 года.

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Александр Кульчий был основным кандидатом на должность главного тренера «Амкара». 52-летний белорусско-российский специалист в конце 1990-х — начале нулевых годов выступал в качестве полузащитника за столичное «Динамо», «Томь», «Шинник», «Ростов», «Краснодар». В 2020 году был и. о. главного тренера ФК «Динамо» (Москва). В 2024-м тренировал ФК «Муром» (клуб второй лиги, дивизион «А»).