Пилот из Перми выиграла три бронзовые медали на чемпионате по самолетному спорту

На минувшей неделе на аэродроме Дракино прошел XIX чемпионат Московской области по самолетному спорту в дисциплине «Высший пилотаж на поршневых самолетах». Пилот Ксения Гринберг завоевала по бронзовой медали в многоборье, а также в известной и неизвестной программах (класс промежуточный) на самолете Су-29. В этих дисциплинах она соревновалась с пилотами-мужчинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Гринберг.

Ксения Гринберг.



Ксения Гринберг родилась и выросла в Перми. На аэродроме Фролово она освоила самолеты P96 Golf, Cessna 172 и Як-52. Ранее спортсменка побеждала на чемпионате Московской области по высшему пилотажу, выступая в классе с ограничениями «2-й уровень сложности», а также выигрывала чемпионат России по виду спорта авиационные гонки, класс «самолет поршневой».