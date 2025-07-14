Глава СКР дал поручения по делу о гибели работника волгоградского предприятия

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по уголовному делу о гибели мужчины на предприятии в р.п. Елань Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее житель Волгоградской области в обращении к господину Бастрыкину выразил несогласие с ходом выяснения обстоятельств смерти его 22-летнего сына в результате получения производственной травмы в рабочем поселке Елань. Со слов мужчины, в 2024 году его сын ехал за рулем самосвала по территории производственной базы, и при выезде с нее кузов этой машины коснулся линии электропередач.

Молодой человек попытался устранить обрыв провода и вышел из транспортного средства. Затем он дотронулся до части кабины и его ударило током. Волгоградец погиб на месте происшествия.

Заявитель указал на затяжной характер уголовного дела. Он отметил, что до сих пор никого не привлекли к ответственности.

Следственные органы регионального подразделения СКР с сентября прошлого года расследуют уголовное дело по данному факту. По поручению Александра Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить о причинах допущенной волокиты, а также принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки.

Павел Фролов