За первое полугодие расходная часть бюджета Самары составила 26,565 млрд рублей

По данным на 1 июля, исполнение расходной части бюджета Самары составило 42% и достигло уровня в 26,565 млрд руб. Это на 7% выше аналогичного периода прошлого года. О промежуточных итогах исполнения бюджета рассказала руководитель департамента финансов администрации города Оксана Данилова в рамках оперативного совещания. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в части средств вышестоящих бюджетов освоение составляет 11,542 млрд руб., что на 10% выше аналогичного периода прошлого года.

По словам Оксаны Даниловой, доходы бюджета увеличились на 15,6% по сравнению с первым полугодием 2024 года и составили 24,550 млрд руб. Рост обеспечили собственные доходы муниципалитета (налоговые и неналоговые поступления), а также увеличение объема участия в федеральных и региональных программах. В настоящее время в Самаре реализуется 17 областных и федеральных программ, что позволяет привлекать порядка 13,5 млрд руб. Положительная динамика имеется по всем ключевым налоговым источникам доходов бюджета в текущем году.

«С этого года меняем подход к формированию бюджета. В том числе прорабатываем увеличение объема участия города в федеральных и региональных программах и выстраиваем систему своевременного исполнения бюджетных обязательств города. Это даст возможность более активно развивать городскую инфраструктуру, строить новые соцобъекты и комплексно решать вопросы транспортной доступности, благоустройства и экологии, а также формирует имидж Самары как надежного партнера для долгосрочного сотрудничества», — сказал глава Самары Иван Носков.

Руфия Кутляева