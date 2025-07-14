Власти Эстонии убрали слово «русский» из названия Русского театра

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала приказ о переименовании Русского театра. Теперь он называется Театр Сюдалинна. Вместе с этим театр обновил свой устав. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Diego Delso / CC BY-SA 3.0 Фото: Diego Delso / CC BY-SA 3.0

Сюдалинн — это микрорайон в центре Таллина, где и располагается театр. В руководстве учреждения культуры считают новое название удачным. В обновленном уставе его авторы подчеркивают миссию театра: развивать эстонскую культуру, обеспечивать доступ к театру для представителей разных культур и языков, а также содействовать сплоченности общества через социально значимые темы. Театр продолжит играть на русском языке.

Министерство культуры Эстонии решило уменьшить государственное финансирование театра в 2026 году на 15%. Бюджет учреждения в 2025 году составлял €4,8 млн, из которых €2,5 млн — дотации государства. Театр лишится около €386 тыс. в год, и это неизбежно скажется на его деятельности, отмечает ERR. Художественный руководитель театра Дмитрий Петренко предположил, что из-за сокращения финансирования потребуется внести изменения в актерский состав.

Совет театра начал обсуждать смену названия больше года назад. До этого в Таллине уже были переименованы Таллинский русский музей и несколько образовательных учреждений, которые имели слово «русский» в названии. Такие предложения муниципальные власти начали выдвигать после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года.