ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» обновляет оборудование на подстанциях

Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» продолжают ремонтную кампанию. На одной из подстанций столицы Башкирии завершена замена секционного выключателя на новый элегазовый. Он отличается повышенной коммутационной способностью, более высокой скоростью срабатывания, увеличенным ресурсом работы и экологичностью. Это позволит значительно снизить риски возникновения аварийных ситуаций. Замена произведена хозспособом с участием специалистов отделов подстанций, РЗА, механизации и транспорта.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ПО «УГЭС» в ближайшее время планирует также установить элегазовый выключатель на подстанции в Уфимском районе. Внедрение нового оборудования способствует обеспечению стабильного электроснабжения потребителей, минимизирует воздействие на окружающую среду.

ООО «Башкирэнерго»