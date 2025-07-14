В Московской области за выходные утонули 17 человек

МЧС за прошедшие пятницу, субботу и воскресенье зафиксировало рост числа случаев «гибели людей на водных объектах». Наибольшее число погибших — в Московской области, там за выходные утонули 17 человек. Всего в регионах МЧС зафиксировало 186 происшествий, удалось спасти 67 человек.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий уменьшилось на 47 %, гибель людей — на 53 %»,— говорится в сообщении МЧС.

В тройке по числу погибших на водных объектах также Башкирия (там за выходные погибли 9 человек), Красноярский край и Нижегородская область (по 7 человек в каждом регионе).

Полина Мотызлевская