Дипломатия из-под пушки

После ударов США по Ирану и резких заявлений Дональда Трампа в адрес России и Китая эксперты задумались, уходят ли США от изоляционизма и возвращаются ли к своей традиционной политике «мира через силу». По всей видимости, свойственная предыдущим администрациям стратегия сейчас действительно вытесняет прежние лозунги о быстром разрешении конфликтов через дипломатию. Но опрошенные “Ъ” эксперты уверены: в силу реактивности политики нынешней администрации маятник снова может качнуться в другую сторону. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретаря Марко Рубио считают одним из тех людей в окружении Дональда Трампа, кто больше других влияет на «рейганизацию» внешнеполитического курса президента США

Фото: Brian Snyder / Reuters Госсекретаря Марко Рубио считают одним из тех людей в окружении Дональда Трампа, кто больше других влияет на «рейганизацию» внешнеполитического курса президента США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Согласно ряду ведущих американских изданий, действия США в рамках ирано-израильского конфликта и относительные успехи его урегулирования стали ключевыми факторами, повлиявшими на ужесточение риторики Дональда Трампа в отношении традиционных оппонентов Америки. The Atlantic считает, что авиаудары стали поворотным моментом, свидетельствующим о готовности администрации занимать в переговорах более жесткую позицию. Издание указывает, что Дональд Трамп стал «пожалуй, единственным "ястребом" в иранском вопросе в США», поскольку со времен Джимми Картера ни один американский президент не решался применить силу против Ирана. Удары и все, что за ними последовало, по мнению The Atlantic, подвели черту под «"голубиной" политикой, проводившейся до этого».

Бомбардировки Ирана и ужесточение внешнеполитической линии не вполне соответствовали ранее заявленному курсу MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). Некоторые из правых республиканцев не скрывали своего разочарования.

В частности, с резкой критикой в адрес администрации выступил журналист Такер Карлсон. Президент в ответ назвал его «чокнутым».

Стив Бэннон, один из идеологов MAGA и бывший главный стратег первой администрации Трампа, обвинил 47-го президента в заигрывании с «глубинным государством» и в потенциальном втягивании Америки в очередную «вечную войну».

«Голуби» стали утрачивать позиции в администрации. Миллиардера Илона Маска, проповедовавшего технологический прагматизм и умеренность, больше нет среди ключевых советников. Вице-президент Джей Ди Вэнс и глава национальной разведки Тулси Габбард, выступавшие за сдержанность в отношении оппонентов и против прямого участия США в конфликтах, были вынуждены адаптировать свои позиции к новым реалиям. Так, 21 июня Вэнс встал на защиту новой «доктрины Трампа», которая, по замечанию Нью-Йоркского центра по вопросам международных отношений (NYCFPA), заключается в «агрессивной дипломатии, стремительных военных ударах с быстрым выходом».

Наблюдатели также указывают на усиление позиций в администрации госсекретаря Марко Рубио, одного из идеологов ударов по иранским ядерным объектам. Другие «ястребы» также почувствовали воодушевление. Как утверждает Washington Examiner, радикально настроенные члены Конгресса начали призывать к усилению давления не только на Иран, но и на Россию и Китай. Неоконсерваторы один за другим выражали надежду на то, что Трамп наконец-таки отойдет от своих «квазиизоляционистских» взглядов и приблизится к позиции их идеала Рональда Рейгана.

Дональд Трамп их пока не разочаровывает. За последние дни он значительно ужесточил риторику в адрес России. Так, глава Белого дома выражал недовольство президентом РФ Владимиром Путиным и не исключил возможности введения 500-процентных пошлин в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоносители. Как сообщает The Telegraph, Дональд Трамп намерен активно использовать министра финансов Стива Бессента в качестве «секретного оружия» против России, учитывая, что тот активно поддерживает введение жестких санкций и тарифов.

Кроме того, Трамп демонстративно одобрил отправку Киеву «некоторого оборонительного вооружения». А 10 июля в онлайн-встрече «коалиции желающих» — международного объединения стран, поддерживающих Украину,— впервые за долгое время приняла участие делегация США. Ее участники — спецпредставитель президента Кит Келлог и сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь — известны «ястребиными» взглядами.

Хотя в Москве отреагировали на выпады сдержанно, не заметить их совсем не могли. В частности, член Совета федерации Владимир Джабаров назвал происходящее «байденизацией» Дональда Трампа, которая «будет ошибкой».

Экс-конгрессмен США и бывший сопредседатель некогда существовавшей российско-американской межпарламентской группы Курт Уэлдон в беседе с “Ъ” тоже выразил подобные опасения. По его словам, происходящее напоминает ему время начала президентства Джорджа Буша-младшего, когда Россия и США пытались наладить отношения, но затем все увязло в бюрократических проволочках.

«Мы подтолкнули Путина к тому, чтобы стать тем, кем он является сегодня,— человеком, неспособным в полной мере доверять Америке! Трампу необходимо полностью понять… разочарования последних двух десятилетий»,— отметил экс-конгрессмен, сожалея об очередной смене вектора взаимодействия двух стран.

Российские и американские эксперты, опрошенные “Ъ”, тем временем предлагают не торопиться с поспешными выводами и тем более напрямую связывать ирано-израильский и российско-украинский конфликты. Эксперт Центра ближневосточных исследований и преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов отметил, что «в иранских политических и экспертных кругах теперь все чаще звучит мнение, что никакого реального стремления к переговорам со стороны администрации Трампа не было», а «переговорный процесс (в отличие от переговоров с Москвой.— “Ъ”) рассматривался Вашингтоном лишь как инструмент затягивания времени».

Бывший сотрудник Госдепартамента США, замдиректора Eisenhower Media Network Мэттью Хох, сопоставляя ситуацию с Ираном и Россией, указал, что Иран и Израиль не были готовы к затяжному конфликту, а с Россией такого «финала в голливудском стиле не предвидится».

Мэттью Хох признает, что в настоящий момент «люди, которые не стремятся к миру, а лишь хотят не допустить победы России», получили влияние на Трампа, «их голоса стали сильнее, поскольку "голуби" не сумели обеспечить быстрого результата». Но Дональд Трамп, продолжает эксперт, «это не Байден и не Буш»: «Он следует не доктринам, а своим инстинктам».

Если «ястребы» не смогут оправдать ожиданий, то, как отмечает Мэттью Хох, президент Трамп «опять виртуозно переобуется в воздухе».

Профессор истории и глобальных наук из Северного университета Вермонта Александр Строканов в беседе с “Ъ” заявил: «Применение силы в защиту Израиля всегда считалось чем-то само собой разумеющимся, и для Трампа эта позиция была естественной». Что же касается Украины, продолжил эксперт, то «вопрос стоит так: останется ли конфликт "войной Байдена", или станет теперь и предметом ответственности новой администрации». «Я думаю, что он (Трамп.— “Ъ”) это понимает, и лучший для него вариант — дистанцироваться от конфликта, перепоручив его Европе»,— резюмировал собеседник “Ъ”.