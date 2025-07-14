«Рынок телекома — один из самых конкурентных в России»

В России цифровизация набирает обороты, создавая для бизнеса новые возможности и вызовы. Телекоммуникационная отрасль играет ключевую роль в этом процессе, предлагая современные решения для адаптации. Директор «Мегафона» в Челябинской и Курганской областях Геннадий Жуков, назначенный на этот пост в июне, рассказал, какие корпоративные продукты сейчас наиболее востребованы и что будет способствовать развитию рынка в дальнейшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «МегаФона» Фото: Пресс-служба «МегаФона»

— Одним из драйверов рынка связи аналитики считают B2B-сегмент. Согласны ли вы с этим? Будет ли компания в ближайшее время делать ставку на работу с бизнесом?

— Да, я полностью согласен с этим тезисом. Это одно из ключевых направлений для развития компании. Мы стремимся быть не просто оператором связи, но и создавать экосистему цифровых решений для абонентов и бизнеса. У нас есть, например, высокие компетенции в работе с большими данными и кибербезопасностью. Мы предлагаем бизнесу комплексные решения: от анализа потребностей до внедрения технических решений. У нас есть менеджеры и технические специалисты, которые глубоко прорабатывают каждый проект. Мы предлагаем как собственные цифровые решения, так и разработки наших партнеров, вендоров.

— На ПМЭФ «Мегафон» заключил соглашение о сотрудничестве с ММК о создании так называемого «цифрового угольного склада». Расскажите подробнее об этом проекте.

— В рамках партнерства с ММК «Мегафон» внедряет проекты по цифровизации, включая автоматизацию складов и коксохимического производства. Эти решения позволяют в режиме реального времени отслеживать объемы сырья, что помогает оптимизировать работу предприятия и сократить издержки. Внедрение беспилотников, машинного зрения и искусственного интеллекта делает предприятие более эффективным и современным. Особое внимание уделяется созданию частных локальных сетей (Private LTE, прим. «Ъ»), которые обеспечивают безопасную передачу данных. Они позволяют создавать внутренние контуры для передачи данных, что является важным для реализации цифровых проектов. «Мегафон» также внедряет проекты по управлению автотранспортом, включая мониторинг и беспилотные грузовики.

— Есть ли запрос у других промпредприятий на цифровизацию в условиях дорогих кредитов и санкций?

— Современное развитие бизнеса диктуется временем и потребностями рынка. На последнем заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области ключевым вопросом стала цифровизация и роботизация предприятий. Без внедрения этих технологий предприятия не смогут конкурировать на рынке из-за дефицита кадров и высоких затрат на оплату труда. Автоматизация позволяет перераспределить персонал с рутинных задач на интеллектуальную работу, снижая издержки.

Мы предлагаем партнерам проекты по роботизации и цифровизации предприятий. Помимо этого, в нашей компании уже успешно применяется искусственный интеллект, который помогает HR-специалистам и руководителям анализировать данные и автоматизировать рутинные процессы. Готовы делиться наработками с бизнесом и помогать с внедрением современных технологий.

Цифровизация, роботизация и искусственный интеллект — ключевые факторы конкурентоспособности предприятий будущего.

Крупные предприятия, такие как ММК, уже инвестируют в эти направления, понимая, что повышение эффективности и сокращение затрат обеспечат значительную отдачу. Учитывая промышленный характер региона, мы готовы поддерживать развитие предприятий через внедрение современных технологий.

— У бизнеса в Курганской области есть спрос на цифровизацию?

— Есть стереотип, что Курганская область — сугубо сельскохозяйственный регион. Однако там хорошо развит промышленный сектор, особенно в областном центре, где успешно работает машиностроительный завод. Регион активно развивается, регулярно поднимается в рейтингах по эффективности развития промышленности и инвестиционного климата. Создаются специальные зоны для развития бизнеса. Мы активно взаимодействуем с предприятиями и госорганами региона, включая реализацию крупных проектов.

В сельском хозяйстве также применяются современные технологии: используются дроны, беспилотные комбайны, системы аналитики для оптимизации посевных работ. Цифровизация затрагивает, скажем, птицефабрики, где требуется управление данными и их защита. Одно из наших ключевых предложений — облачные сервисы. Они особенно актуальны для предприятий, которые расширяют производство. Они могут использовать наши ресурсы вместо строительства собственных дата-центров, что особенно актуально в условиях повышения энерготарифов.

— Какие услуги сейчас наиболее востребованы у бизнеса?

— Я бы еще раз выделил кибербезопасность как одно из основных направлений. Также в фокусе внимания бизнеса находятся облачное хранение данных, M2M-технологии для передачи данных между устройствами. Многие предприятия активно переходят на российское ПО, осознавая риски зависимости от импортного оборудования. И мы помогаем им в этом процессе, предоставляя ПО напрямую от наших вендоров. Важным аспектом является то, что предприятия часто не осознают свои потребности в новых технологиях из-за нехватки квалифицированных кадров. Поэтому необходима просветительская работа с бизнесом: демонстрация успешных кейсов внедрения технологий, помощь в оптимизации процессов.

— Сообщалось, что частную корпоративную сеть для ММК построили на базе российского пакетного ядра «Протей». Если сравнивать с 2022 годом, когда в полную силу начали работать санкции, насколько продвинулось импортозамещение в телеком-отрасли?

— Мы проверяем многие отечественные разработки в лабораторных и полевых условиях. Основной критерий — соответствие качества сервиса импортным аналогам, что особенно важно в условиях высокой конкуренции на рынке мобильной связи. Среди перспективных отечественных систем выделяются YADRO и «Булат». Компания уже ведет тестирование оборудования этих поставщиков в рамках заключенных форвардных контрактов.

Зависимость от импортного оборудования создает существенные ограничения для отрасли связи, особенно в условиях растущего спроса на высокоскоростную передачу данных. Даже при идеальном покрытии сети требуется регулярная модернизация из-за увеличения потребления услуг.

За последние три года произошел значительный прогресс в развитии отечественного ПО. Если ранее отрасль ориентировалась на мировых производителей, то сейчас активно развивается сотрудничество с российскими разработчиками. Ожидается, что в ближайшее время будет достигнут уровень готовности к массовому внедрению отечественного оборудования, что устранит существующие сложности с техническим оснащением и обеспечит независимость отрасли.

— Внедрение мобильной связи пятого поколения (5G) сейчас в повестке? Есть ли на государственном уровне запрос к операторам по созданию таких сетей?

— 5G в настоящее время больше является предметом обсуждения, чем реальной потребностью пользователей. Существует множество мифов вокруг этой технологии. Пока что в России действуют регуляторные ограничения, у нас не выделен необходимый диапазон 3 ГГц. Кроме того, у пользователей мало устройств, поддерживающих 5G. Текущие технологии LTE обеспечивают достаточно высокие скорости передачи информации для большинства задач. Для обычного пользователя разница между скоростями 4G и 5G не будет существенной.

Основной спрос на 5G ожидается в промышленности, вычислительных центрах, там, где нужно передавать большие объемы данных. При создании необходимых условий и наличии спроса со стороны бизнеса и властей развитие 5G в России будет продолжено. Пилотные проекты уже реализованы, включая тестирование в Магнитогорске.

— В текущих экономических условиях какой инвестиционной программы в Челябинской и Курганской областях придерживается «Мегафон»?

— Несмотря на экономические ограничения и санкционное давление, компания не сокращает инвестиционные программы по развитию сети. В 2025 году мы построили и модернизировали около 100 объектов в Челябинской и Курганской областях. Планируется дальнейшее расширение сети, обеспечение покрытия в малых населенных пунктах, где ранее не присутствовал «Мегафон».

— Какие потребности у малого и среднего бизнеса?

— Для малого и среднего бизнеса особенно актуально использование облачных хранилищ. Нет необходимости устанавливать сервер или нанимать IT-специалиста — достаточно воспользоваться облачным сервисом с защитой персональных данных. Кроме того, востребованы аналитические отчеты с использованием Big Data. Эта технология позволяет анализировать обезличенные данные большого количества абонентов. На основе этих данных можно отслеживать транспортные потоки, анализировать движение туристов, определять перемещение покупателей, планировать развитие торговых площадей. Это помогает, например, определить, где выгоднее всего построить глэмпинг или гостиницу.

— За счет чего сейчас конкурируют телеком-операторы? За счет цены или покрытия сети в регионе?

— Рынок телекома — один из самых конкурентных в России. Если раньше соперничество строилось на скорости развертывания сетей и ценообразовании, то сейчас акцент сместился в сторону клиентского сервиса. Мобильная связь стала базовой услугой наравне с водо- и теплоснабжением. Ее отключение может вызвать более серьезные последствия, чем отсутствие коммунальных услуг. Особенность базовых потребностей в том, что их ценят только при сбоях в работе. Задача операторов — обеспечить непрерывное качественное обслуживание, чтобы абоненты могли в любой момент воспользоваться мобильной связью и передачей данных, не задумываясь о технических аспектах.

Важным направлением развития является расширение сети фирменных салонов в удобных локациях. Это особенно актуально для клиентов, предпочитающих личное общение с сотрудниками вместо использования колл-центров и мобильных приложений, а таких, поверьте, до сих пор немало.

Беседовала Карина Кальярова