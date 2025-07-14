Шеф-повара объединяются с ИИ

Шеф-повара объединяются с искусственным интеллектом. В сентябре в центре Дубая откроется разработанный кулинарной большой языковой моделью так называемый «ресторан будущего». Как пишет Reuters, нейросеть будет отвечать за меню, подачу и атмосферу заведения. Тем временем к ИИ стали активнее обращаться и участники российского рынка. Как технологии помогают в бизнесе и отражаются на вкусе блюд? Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как заявляют создатели арабского ИИ-шефа, главная цель внедрения нейросети — вывести креативность на новый уровень. По запросу команда получает доступ к десятилетиям исследований по нутрициологии, данным о молекулярном составе и тысячам рецептов со всего мира.

Для российских игроков, которые уже не могут так активно обмениваться опытом с зарубежными специалистами, это особенно актуально, считает директор по развитию всероссийской ресторанной премии WhereToEat Russia Андрей Смирнов: «Шефы, которые ездили и привозили эти новые знания, ничего практически нового не генерируют, и получается так, что меню в ресторанах Москвы или Владивостока, или Сочи становятся очень похожими друг на друга.

Искусственный интеллект может сыграть положительную роль как глобальная мировая библиотека, когда в него загружаются книги известных мировых шефов, рецепты, технологии».

ИИ хорошо справляется с бизнес задачами, рассказывают участники ресторанной сферы. Например, может помочь выбрать локацию на основе данных о плотности населения, предпочтениях, трафике, и достопримечательностях. А вот с творчеством есть проблемы, отмечает генеральный директор сети «Теремок» Михаил Гончаров: «Несколько раз просил предложить какие-то рецепты или сочетания блюд для блинов, но сказать, что я получил что-то очень оригинальное, не могу. Он же все равно берет те же трендовые сочетания, а мы их и сами видим. Вот появился дубайский шоколад — мы сделали "Дубайский блин". Для того чтобы воплотить эту идею, не нужно никакого искусственного интеллекта».

А еще нейросеть может предложить оригинальное блюдо из мороженого и горчицы — своих вкусовых рецепторов у нее нет, ИИ ориентируется на представления о текстуре, кислотности и сбалансированности продуктов. Так что и попыток требуется немало, делится бренд-шеф московского ресторана Bjrn Андрей Федосеев: «Тысячи запросов и на блюда, и на картинки, а в итоге укроп висит где-то в воздухе. Если запрос "сделай какой-нибудь рецепт из огурцов, помидоров и сметаны", то вроде бы более или менее все логично. А если чуть сильнее углубляться в какие-то детали, потому что для нас важно было использование дикоросов, и чтобы это, условно, визуально было, как фьорд или еще что-то в нашей концепции, тогда уже получается взаимосвязь гораздо сложнее. Сет, как ни странно, был суперпопулярен в ресторане, и когда мы его убрали, гости приходили и спрашивали про него еще месяца четыре».

Помимо детально прописанного промта поварам необходимо дорабатывать рецепты от ИИ на кухне. Поэтому ресторатор и соучредитель Ginza Project Алексей Губкин энтузиазма не разделяет. Единственное, что дает искусственный интеллект — это пиар, уверен он: «Мы как потребители с вами никогда не узнаем, что на самом деле сделал ИИ, а что талантливый шеф-повар. Но ради маркетинга нам будут рассказывать, что рецепт сгенерировал искусственный интеллект. Наверное, просто ради интереса я как потребитель один раз бы на это сходил. Дальше все равно все оценивается по тому, вкусно тебе или невкусно, красиво или некрасиво.

Пока не верю, что ИИ может мне создать потребительскую ценность».

Нейросеть Grok в качестве оригинального летнего блюда предложила редакции “Ъ FM” гаспачо с крабом и сферой из томатного сорбета. Чат ChatGPT и Deepseek для подачи порекомендовали прямоугольную тарелку в виде планшета — символ работы с информацией и трендами. По рецепту от Алисы утиную грудку следовало обжарить до хрустящей корочки, а затем довести до средней прожарки. Причем утиное мясо должно быть неизведанной мраморной породы.

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Екатерина Вихарева, Анжела Гаплевская