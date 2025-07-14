Песков назвал провокацией учебную стрельбу Эстонии из HIMARS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена отстаивать свои интересы на Балтике. Агрессивная политика стран Балтии, по его словам, создает напряженность в регионе. Так он прокомментировал учебную стрельбу из реактивных систем залпового огня HIMARS, проведенную Эстонией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«То, что страны занимаются провокационными действиями, это является совершенно очевидной реальностью»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Разумеется, Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где можно сказать, что царит напряженность, атмосфера напряженности»,— добавил он.

Контракт на покупку Эстонией американнских HIMARS на сумму свыше $200 млн был заключен в декабре 2022 года. Таллин получил их в апреле этого года. 11 июля на эстонском острове Сааремаа прошла первая учебная стрельба с их применением: ракеты поразили морские цели на расстоянии до 15 километров.

Лусине Баласян