Армия России поразила предприятие по производству боеприпасов для ВСУ

Российские военнослужащие за сутки ударили по нескольким объектам военно-промышленного комплекса Украины в 140 районах. Среди них — предприятие по производству боеприпасов, центры комплектования, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и противокорабельных ракет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также под удары попали склады боеприпасов и горючего ВСУ. В атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Российские силы ПВО сбили три управляемых авиационных бомбы и 120 беспилотников самолетного типа, добавили в военном ведомстве.