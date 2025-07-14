«Россети Тюмень» направили 10 млн на повышение надежности электроснабжения Нижневартовска

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Западная» в ХМАО-Югре, который повысил надежность электроснабжения порядка 22 тысяч жителей Нижневартовска и поселка-спутника МЖК. На технические мероприятия энергокомпания направила около 10 млн рублей.

На питающем центре прошел ремонт ключевого оборудования – силового трансформатора мощностью 40 МВА. Энергетики заменили три высоковольтных ввода, силовые и контрольные кабели, а также установили современные фторсиликоновые уплотнения с увеличенным сроком эксплуатации. Также специалисты провели техническое обслуживание трех элегазовых и семи масляных выключателей и 16 разъединителей. Для работ энергетики использовали оборудование отечественного производства.

Своевременно выполненный ремонт повысил надежность электроснабжения не только жителей 11-го микрорайона Нижневартовска и поселка МЖК, но и 10 административных и социально значимых объектов, в том числе школы, детского сада, отделений полиции и Росгвардии.

АО «Россети Тюмень»