Экс-заместитель заведующей детсадом в Учалах обвиняется в мошенничестве

Следственный отдел по Учалам завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя заведующей детским садом, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Как сообщили пресс-служба республиканской прокуратуры и управления СКР по Башкирии, дело направлено для рассмотрения в суде.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела фиктивно трудоустроила знакомую уборщицей в детский сад и вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанном времени.

С марта 2023 по июнь 2024 года обвиняемая незаконно получила более 300 тыс. руб. зарплаты фиктивно трудоустроенной сотрудницы, которые присвоила.

Отмечается, что фигурантка уголовного дела признала вину в преступлении и полностью возместила ущерб.

Майя Иванова