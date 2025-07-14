В Тольятти с размахом отпразднуют 59-летие АвтоВАЗа

В Тольятти 19 июля АвтоВАЗ отпразднует свое 59-летие. Гостей мероприятия ждут занимательные экскурсии по заводу, тест-драйвы популярных моделей автомобилей, развлекательная шоу-программа, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На предприятии покажут линии сварки и сборки Lada Vesta, расскажут о технологиях создания моделей отечественного автопрома. Помимо действующего производства, вниманию посетителей будут представлены образцы технологического оборудования, автокомпонентов, узлов и агрегатов.

На уличных площадках гости АвтоВАЗа смогут познакомиться с новыми и модернизированными моделями, поучаствовав в тест-драйвах автомобилей Lada Aura, Vesta, Niva Travel и Niva Legend. Профессиональные каскадеры продемонстрируют владение автомобилями, выполняя сложные трюки. Специальным гостем выступит группа «Банд’ Эрос».

В прошлом году подобное мероприятие посетили более 15 тысяч человек. В этом году событие стартует в 09:00 (MSK+1) у здания заводоуправления в Тольятти.

Алексей Алексеев