Прикамью спишут 856,9 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам

Пермский край вошел в список регионов, которые получат возможность списания в 2025 году до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Как указано в документе, Прикамью спишут 856,9 млн руб. Как поясняет пресс-служба правительства РФ, размер списания соответствует объему средств, направленных регионом на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов и так далее.

«Средства, оставшиеся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что положительно отразится на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, социальной сфере»,— заявил Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 14 июля.

Правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам и перечень направлений расходования высвобождаемых средств были утверждены правительством РФ в феврале 2025 года.