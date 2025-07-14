Финуправляющий внука экс-губернатора не смог оспорить сделку по продаже ООО

Арбитражный суд Пермского края отказал финансовому управляющему Михаила Арзуманова в удовлетворении требований о продаже доли должника в ООО «Глобал». Как указывается в материалах дела, в 2020 году господин Арзуманов продал 100% долей физлицу Полине Вылковой за 100 тыс. руб., затем уже в 2024 году последняя продала общество Марии Поповой за 3 млн руб. По мнению финансового управляющего, фактически сделки носили безвозмездный характер, а контроль за обществом все еще сохраняет должник. Кроме того, стоимость долей, согласно консультационной оценке, сильно занижена. В частности, к моменту заключения сделки рыночная стоимость ООО составляла 5,94 млн руб., а ко второй — 19,5 млн руб. Финуправляющий также ссылался на то, что размер дохода женщин не позволял им приобрести компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Арзуманов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Михаил Арзуманов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На это ответчики сообщили суду, что сделка носила возмездный характер, а стоимость доли в ООО «Глобал» на май 2020 года являлась рыночной, поскольку фактически на тот момент компания не вела хозяйственной деятельности. Госпожа Вылкова добавила, что долю в ООО она купила на подаренные мужем деньги на день рождения. При этом консультационное заключение не может считаться надлежащим доказательством по делу, поскольку выполнено с нарушением требований ФЗ «Об оценочной деятельности». Госпожа Попова указала, что оплатила доли путем перевода средств на банковский счет Полины Вылковой, что подтверждает возмездность сделки.

Напомним, бывший депутат краевого заксобрания Михаил Арзуманов был признан банкротом 23 мая прошлого года, в его отношении была введена процедура реализации имущества. Основанием для этого послужило заявление депутата и бывшего президента пермского футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова, ранее предоставившего господину Арзуманову займы на общую сумму 340 млн руб.

ООО «Глобал» занимается торговлей приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании от продаж в прошлом году превысила 239,8 млн руб., чистый убыток составил 10,5 млн руб.

В итоге суд указал, что доказательства аффилированности между участниками сделок не представлены, а надлежащая оценка стоимости активов общества не проводилась. Обстоятельств о сохранении фактического контроля над ООО Михаилом Арзумановым не установлено.