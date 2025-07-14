«Дом на Фридриха Энгельса» получил престижную награду

На всероссийском градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2025» премиальный проект воронежского «Выбора» — «Дом на Фридриха Энгельса» удостоен второго места в номинации «Лучшие арт-объекты дворового пространства». Церемония награждения победителей состоится в сентябре в рамках открытия IV Саммита застройщиков.

Фото: сайт компании «Выбор»

В рамках летнего этапа «ТОП ЖК-2025» оцениваются отдельные элементы проектов — дворовые пространства, озеленение, ландшафтный дизайн, условия для занятий спортом и другие.

Как отметил секретарь конкурсной комиссии Кирилл Холопик, «для каждого девелопера важно предлагать новые интересные решения, которые положительно влияют не только на комфорт, но и на настроение жильцов».

По его словам, с каждым годом конкуренция среди участников становится все более острой. В этом сезоне на конкурс было подано 582 заявки от 172 застройщиков, а за звание лучшего в 21 номинации боролись 328 жилых комплексов.

В проекте «Дом на Фридриха Энгельса» конкурсная комиссия дала высокую оценку арт-объекту «Водные сферы» — каскадному фонтану с водяным шаром, который создает атмосферу спокойствия и безмятежности. Звук журчащей воды нивелирует городские шумы и способствует релаксации.

Дом бизнес-класса уже возводится в центре Воронежа. Как сообщили в компании «Выбор», он будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2027 года.

Помимо престижной локации, флагманский проект отличается высоким уровнем приватности и комфорта. Примечательно, что в доме можно выбрать квартиру с мастер-спальней и собственной террасой.

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