Полиция выясняет обстоятельства падения мальчика из окна в Рыбинске

В Рыбинске сотрудники полиции проводят проверку по факту падения из окна мальчика 2019 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

Инцидент произошел 13 июля, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Мальчика госпитализировали с травмами. В УМВД уточняют, что ребенок дома был не один, а с родителями.

«По результатам проверки собранные материалы будут переданы в следственные органы»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова