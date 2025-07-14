Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция выясняет обстоятельства падения мальчика из окна в Рыбинске

В Рыбинске сотрудники полиции проводят проверку по факту падения из окна мальчика 2019 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: Ъ-Ярославль

Фото: Ъ-Ярославль

Инцидент произошел 13 июля, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Мальчика госпитализировали с травмами. В УМВД уточняют, что ребенок дома был не один, а с родителями.

«По результатам проверки собранные материалы будут переданы в следственные органы»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова

Новости компаний Все