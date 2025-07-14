ФСБ предотвратила убийство военнослужащего ВС РФ в Тюмени

Сотрудники ФСБ в Тюменской области обезвредили россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Он готовил теракт против военнослужащего ВС РФ. При задержании преступник открыл огонь по оперативникам и был убит, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Возбуждено уголовное дело об обороте взрывчатки.

Агент Украины с начала 2025 года сообщал куратору о стратегических объектах в Уральском федеральном округе. Он также следил за военными эшелонами, шедшими по Транссибирской магистрали. После получения задания на убийство российского бойца, фигурант наблюдал за его маршрутами передвижения и искал место для закладки бомбы под автомобиль жертвы. После этого злоумышленник планировал уехать на Украину и вступить в ВСУ.

Террориста поймали, когда он доставал взрывчатку из тайника. Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, россиянин кинул в сторону правоохранителей гранату. На месте происшествия сотрудники ведомства нашли еще две самодельные гранаты, взрывное устройство, а также травматический пистолет, переделанный под боевой.

Никита Черненко