Зарубежные СМИ: Каковы основные положения 18-го пакета санкций?

Евросоюз планирует 14 июля согласовать 18-й пакет санкций против России. По данным источников Reuters, он будет включать снижение предельной цены на российскую нефть. Потолок предлагается опустить с нынешних $60 за баррель до $47. В случае согласования проекта, пакет будет официально принят 15 июля на встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Брюсселе. Словакия, которая на прошлом согласовании наложила вето на документ, теперь поддержала новые санкции, но с некоторыми оговорками. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специализированный морской нефтеналивной порт "Приморск"

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Специализированный морской нефтеналивной порт "Приморск"

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Еврокомиссия предложила установить плавающую цену на российскую нефть. Схему приводит агентство Reuters, со ссылкой на свои источники: первоначальная цена составит около $47 за баррель, или это будет средняя цена на российскую нефть за последние 22 недели минус 15%. Цену планируют пересматривать каждые шесть месяцев, а не раз в три месяца, как предлагалось ранее. Сейчас действует правило, принятое еще в 2022 году. Оно запрещает торговлю российской нефтью, перевозимой танкерами, если цена превышает $60 за баррель.

Словакия, которая блокировала согласование пакета, и сейчас полностью не сняла свои ограничения, отмечает Bloomberg. Братислава добивается от Европейской комиссии гарантий в энергетическом секторе, которые должны будут обеспечить поставки газа по доступным ценам. Премьер-министр Роберт Фицо опасается, что план Брюсселя по отказу от российских энергоносителей к 2027 году нанесет его стране непоправимый ущерб. Фицо просит ЕС подготовить меры по снижению высоких расходов на транзит, оказать финансовую поддержку домохозяйствам и промышленности в случае роста цен на энергоносители. А также предоставить правовые гарантии на случай, если Словакия столкнется с арбитражным иском со стороны российского «Газпрома» из-за возможного нарушения контракта на сумму €16 млрд. Премьер-министр сообщил, что обсуждал эти детали с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, назвав переговоры чрезвычайно жесткими. Фицо заявил, что если Словакия не получит необходимых гарантий, она готова и дальше блокировать одобрение санкций.

Также 18-й пакет санкций включает в себя запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», уточняет издание The Economic Times. Кроме того, рестрикции коснутся российского нефтеперерабатывающего завода в Индии, двух китайских банков, которые сотрудничают с Москвой, и регистра флагов. Это связано с тем, что Россия использовала так называемые «удобные флаги» для своего теневого флота нефтяных танкеров.

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