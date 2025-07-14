На пост замглавы Рыбинска по молодежной политике вернулся Михаил Погорелов

Новым заместителем главы Рыбинска по молодежной политике назначен Михаил Погорелов. Об этом сообщили в муниципальном совете города по итогам открытого аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: муниципальный Совет Рыбинска Фото: муниципальный Совет Рыбинска

Ранее специалист работал в Федеральном агентстве по делам молодежи. В 2022-2023 годах занимал пост замглавы Рыбинска по молодежной политике. После чего работал в дочернем предприятии правительства Москвы, сообщают рыбинские СМИ. Пост освободился из-за ухода в декретный отпуск Анастасии Веселовой.

Алла Чижова