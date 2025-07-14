Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На пост замглавы Рыбинска по молодежной политике вернулся Михаил Погорелов

Новым заместителем главы Рыбинска по молодежной политике назначен Михаил Погорелов. Об этом сообщили в муниципальном совете города по итогам открытого аппаратного совещания.

Фото: муниципальный Совет Рыбинска

Фото: муниципальный Совет Рыбинска

Ранее специалист работал в Федеральном агентстве по делам молодежи. В 2022-2023 годах занимал пост замглавы Рыбинска по молодежной политике. После чего работал в дочернем предприятии правительства Москвы, сообщают рыбинские СМИ. Пост освободился из-за ухода в декретный отпуск Анастасии Веселовой.

Алла Чижова

Новости компаний Все