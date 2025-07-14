В Чувашии задержали мужчину с ножом, разбившего окна в кафе

Сотрудники МВД по Чувашии задержали человека с ножом, разбившего окна в заведении общественного питания. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о водителе на иностранном внедорожнике, который разбил окна в заведении общественного питания. Машину преследовал экипаж ГАИ. Водитель проигнорировал сигнал об остановке автомобиля и попытался скрыться.

Сотрудники полиции перекрыли дорогу служебной автомашиной, но нападавший объехал патрульный автомобиль по обочине и пытался скрыться на большой скорости. Сотрудники ГАИ вынудили водителя остановиться, после чего нападавший начал размахивать ножом в сторону инспекторов. Водитель убрал нож только после предупредительного выстрела.

В отношении задержанного составлены административные материалы по статьям 12.25 и 12.26 КоАП РФ. Машину поместили на спецстоянку. Материалы переданы в органы следствия.

Диана Соловьёва