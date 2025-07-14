Новосибирский «Сибавтодор» оказался в реестре недобросовестных поставщиков

ООО «Сибавтодор» включено в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области. Выиграв тендер на ремонт дороги, компания так и не преступила к работе.

По контракту, заключенному с ТУАД в октябре 2024 года, «Сибавтодор» за 36,1 млн руб. должен был отремонтировать участок автодороги «1282 км а/д "Р-254" — Форпост-Каргат — Верх-Каргат — Натальинский» в Каргатском районе, протяженностью 3 км до 5 августа 2025 года.

ТУАД в одностороннем порядке расторг контракт с «Сибавтодором». Период нахождения в Реестре недобросовестных поставщиков составляет два года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибавтодор» зарегистрировано в Новосибирске в 2007 году. В 2024 году выручка компании составила 149,3 млн руб., чистая прибыль — 362 тыс. руб.

Михаил Кичанов