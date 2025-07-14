Астраханка пойдет под суд за гибель пятерых детей на пожаре

В Астрахани будут судить местную жительницу по уголовному делу о гибели на пожаре пятерых детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, ночью 20 апреля этого года произошел пожар в частном доме на ул. Ольховской в Кировском районе Астрахани. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. На пожаре погибли пять детей в возрасте от 4 до 11 лет.

На момент пожара матери дома не было, она находилась в гостях у своей матери в состоянии алкогольного опьянения. Четверо погибших были детьми фигурантки (двое приемные), а еще один — сыном ее знакомой. Одному ребенку удалось спастись.

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направят в суд на рассмотрение. Ранее следствие возбудило в отношении ведущего специалиста Центра социальной поддержки населения Советского района Астрахани уголовное дело о служебном подлоге и халатности, повлекшей по неосторожности смерть детей на пожаре.

Павел Фролов