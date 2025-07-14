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«Биннофарм Групп» увеличивает объемы производства продуктов на экспорт своей подмосковной площадки

Производственная площадка «Биннофарм Групп», подмосковный завод «Алиум», демонстрирует уверенный рост показателей выпуска лекарственных препаратов. Объем выпуска продукции увеличился с 249 до 300 тонн, что составляет прирост в 21% по итогам первого полугодия 2025 года в сравнении со вторым полугодием 2024 года. Существенный рост зафиксирован и по количеству произведенных таблеток — плюс 10 % к предыдущему периоду.

Активно идет выпуск препаратов для экспортного направления. Объем поставок в страны СНГ вырос сразу на 40 %: с 3,7 до 5,1 млн упаковок. Рост показали практически все ключевые экспортные рынки ближнего зарубежья — в том числе Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Грузия и Кыргызстан. География поставок подтверждает стабильный интерес к продукции компании за пределами России и высокий уровень доверия со стороны международных партнеров.

Существенный вклад в общий прирост обеспечили препараты из наиболее значимых терапевтических направлений: кардиология, гинекология, гастроэнтерология, антибактериальная терапия.

Анатолий Ягленко, корпоративный директор по производству:

«Производственная площадка «Алиум», как и другие активы «Биннофарм Групп», продолжает наращивать выпуск препаратов. В соответствии со стратегией развития компании, мы увеличиваем производство на экспорт и параллельно успешно проходим международные аудиты. В этом году будет введена в эксплуатацию новая линия грануляции и новая упаковочная машина, что даст площадке возможность увеличения производства гранулята до 200 тонн в год, а упаковок на 15-20 млн в год».

«Биннофарм Групп» продолжает реализовывать стратегию устойчивого роста, наращивая производственные мощности, укрепляя экспортный потенциал и поддерживая высокий стандарт качества на каждом этапе производства.

ООО «Биннофарм Групп»

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