обновлено 12:40
В Перми на месте ресторана «Форшмак» откроется новый гастропроект
На месте бывшего ресторана «Форшмак» по ул. Сибирской, 46, откроется новый ресторан «Булка». Об этом сообщает Business Class со ссылкой на ресторатора Екатерину Белку, занимающуюся развитием известных пермских гастропроектов (Belka и Madame Zhu, «Булошная»).
По информации издания, «Булка» будет выполнена в формате casual dining, а также одновременно совместит в себе кофейню и ресторан. Открытие заведение планируется на конец 2025 — начало 2026 года.
Напомним, ресторан еврейской кухни «Форшмак» существовал на ул. Сибирской, 46, с 2011 года. Им владел бывший глава администрации Перми Аркадий Кац. В 2017 году ресторан сменил владельца, а в 2021-м — был закрыт.