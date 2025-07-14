Трамваи двух маршрутов не ходят в Нижнем Новгороде из-за подтопления путей

Из-за скопления воды на трамвайных путях у остановки общественного транспорта «Больница №23» на улице Красных Партизан в Нижнем Новгороде приостановлено движение трамваев. Временно не ходят трамваи по маршрутам №8 и №12, сообщили в областном минтрансе 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Там пояснили, что проезд трамвая разрешен при уровне воды выше головки рельса не более 10 см, а на указанном участке он составляет 20 см. Пути оказались подтоплены из-за подъема воды в Автозаводском магистральном канале после ливней.

Галина Шамберина