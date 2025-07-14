FT: инвесторы из США перезапустят зерновой терминал в Одессе

Американские фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль зерновой терминал «Олимпекс» в Одессе, сообщает Financial Times (FT). Партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон заявил, что хочет перезапустить терминал летом, либо в сентябре. По данным издания, терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен.

FT пишет, что администрация президента Украины помогла американским фондам взыскать долг в размере $95 млн с одесских предпринимателей, которые владели терминалом и не смогли выплатить кредиты. Утверждается, что они исказили информацию о зерне, которое должно было служить залогом по кредитам. В мае был арестован один из бизнесменов, Владимир Науменко, его обвинили в мошенничестве с кредитами. Сергей Гроза, партнер господина Науменко по группе GNT, которая брала кредиты в США, заявил СМИ, что дело было сфабриковано.

9 июля Верховный суд Украины одобрил передачу терминала фондам из США. Годовая мощность терминала составляет около 5 млн тонн, что делает его одним из крупнейших на Украине, отмечает газета. «У Украины огромный потенциал для привлечения инвестиций, но ей нужно избавиться от репутации, что ведение бизнеса в Украине сопряжено с высоким риском из-за мошенничества»,— прокомментировал Карл Стурен.