«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В США, Европе и России растут системные риски. Что касается российского рынка, 14 июля мы узнаем вводные на ближайшее время. Все зависит от решения американского президента Дональда Трампа по украинскому вопросу. Передачу оборонительных вооружений, систем Patriot рынок уже учитывает. Не в рынке согласие США на поставки дальнобойного оружия украинской стороне. На этом уже были спекуляции. Что делать инвесторам? На какие активы обратить внимание? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Рост системных рисков из-за тарифной политики Дональда Трампа толкает вверх сырьевые активы, биткойн, которые некоторые тоже причисляют к сырью. Сейчас цена на эту криптовалюту составляет $122,9 тыс. Золото приближается к рекордным значениям, унция идет по $3,3 тыс. И цены на нефть не падают, растут на 1%. Brent уже выше $71. Что касается России, если президент США заявит о передаче Украине дальнобойного оружия, то это станет новым уровнем риска для российского рынка и инвесторов — какое-то время придется это дисконтировать.

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