В Уфе повторно возбудят дело о нерасселении аварийного дома

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю управления по Башкирии повторно возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Уфе.

В Информационный центр СКР обратилась жительница Башкирии, сообщив, что в Уфе продолжают нарушать права жильцов многоквартирного дома по улице Зенцова. Здание, возведенное в 1917 году, — объект культурного наследия регионального значения Усадьба Сергеева. Оно признано аварийным семь лет назад из-за сильного износа конструкций, разрушения стен и крыши. В 2019 году суд обязал сотрудников профильных структур в течение шести месяцев расселить жильцов, но благоустроенное жилье предоставили не всем. Оставшимся жильцам дома предлагают небольшие денежные компенсации, на которые невозможно купить равнозначную жилплощадь.

Ранее глава СКР уже ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате. В управлении Следственного комитета по республике возбуждалось уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Затем постановление о возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой. Следственные органы пытались обжаловать решение, но безрезультатно.

Сейчас в региональном следственном управлении проводят процессуальную проверку.

Майя Иванова