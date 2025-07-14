АО «БЭСК» - серебряный призер летней спартакиады АФК «Система»

Башкирские сетевики поднялись на вторую ступень пьедестала почета на ХХI спартакиаде корпорации в общекомандном зачете. Добиться этого успеха удалось благодаря полной самоотдаче всех спортсменов, участвовавших в соревнованиях.

Построение команд на спартакиаде АФК «Система»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Всего в соревнованиях по 15 видам спорта приняли участие 24 команды, представлявшие все активы корпорации. Башкирские сетевики одержали победы в легкой атлетике, волейболе, дартсе, плавании, «больших гонках». Бронзовые медали достались участникам соревнований по настольному теннису и гиревому спорту. В других видах спорта команде АО «БЭСК» не удалось войти в состав призеров, но уверенные результаты в первой половине турнирной таблицы вкупе с успехами в перечисленных состязаниях позволили башкирским сетевикам взять серебряные медали.

Победителем летней спартакиады стали спортсмены самого многочисленного актива ПАО «МТС», бронзовым призером – группа компаний «Элемент».

ООО «Башкирэнерго»