Челябинской области спишут долг 454 млн рублей по бюджетному кредиту

Правительство РФ спишет Челябинской области задолженность по бюджетному кредиту на общую сумму более 454,1 млн руб. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Всего правительство решило списать задолженность по бюджетным кредитам 25 регионам на общую сумму 42,7 млрд руб. Размер списания соответствует объему средств, направленных субъектом Федерации на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию новых инвестиционных проектов, а также на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами. Максимально регионы имеют возможность списать до двух третей от задолженности по бюджетным кредитам.

В распоряжении правительства РФ наибольшие суммы списания у Омской и Самарской областей — 4,4 млрд и 3,9 млрд руб., а также у Забайкальского края — 3,4 млрд руб., Курганской и Свердловской областей — 2,9 млрд и 2,6 млрд руб. соответственно.