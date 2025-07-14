Сотрудника администрации Балаковского района оштрафовали на 4 млн за взятки

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшего заведующего сектора защиты прав потребителей отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации Балаковского района по уголовному делу о получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, чч. 2, 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с августа по декабрь 2022 года фигурант получил от представителя фирмы 210 тыс. руб. взятки за проведение ярмарок в Балакове. С февраля по сентябрь позапрошлого года он получил 70 тыс. руб. взятки от предпринимателя за непроведение рейдов и проверок. В мае того же года фигурант получил 50 тыс. руб. взятки от предпринимателей за оказание ими в майские праздники несанкционированных услуг общепита.

Суд оштрафовал фигуранта на 4 млн руб. Также ему запрещено в течение семи лет занимать определенные должности. Кроме того, у него конфисковали сумму взятки в 330 тыс. руб.

Павел Фролов