В водоемах Самарской области 13 июля утонули два человека

В Самарской области вчера, 13 июля, произошли три инцидента на воде, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Так, в населенном пункте Гранный около Новокуйбышевска в Волге утонул мужчина 1984 года рождения. А в реке Большой Кинель у села Мочалеевка Похвистневского района утонул юноша 2007 года рождения.

В Ленинском районе Самары удалось спасти тонущего 21-летнего мужчину.

Всего с начала купального сезона в регионе зафиксировано 28 происшествий на воде, в результате которых погибли 20 человек, включая двух детей.

Алексей Алексеев