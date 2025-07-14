В водоемах Самарской области 13 июля утонули два человека
В Самарской области вчера, 13 июля, произошли три инцидента на воде, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Так, в населенном пункте Гранный около Новокуйбышевска в Волге утонул мужчина 1984 года рождения. А в реке Большой Кинель у села Мочалеевка Похвистневского района утонул юноша 2007 года рождения.
В Ленинском районе Самары удалось спасти тонущего 21-летнего мужчину.
Всего с начала купального сезона в регионе зафиксировано 28 происшествий на воде, в результате которых погибли 20 человек, включая двух детей.