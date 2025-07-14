На международном форуме Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября 2025 года, ожидают более 20 тыс. участников. Об этом сообщил глава Минцифр Татарстана Айрат Хайруллин в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году на форуме Kazan Digital Week ожидают 20 тысяч участников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2025 году на форуме Kazan Digital Week ожидают 20 тысяч участников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Участниками форума могут стать около 220 компаний. В течение трех дней запланировано 90 мероприятий. В форуме примет участие 500 спикеров, из них 60 были приглашены из стран ближнего зарубежья. Айрат Хайруллин отметил, что иностранных спикеров будет на 25% больше, чем в прошлом году.

80% выставочных площадей в «Казан Экспо» уже забронировано компаниями. В рамках мероприятия также пройдет «Crypto Forum». Планируется, что в нем примут участие 3,5 тыс. человек.

Диана Соловьёва