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Коммерсантъ FM
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Рубль не реагирует на «важное заявление»

Стоит ли ожидать колебаний национальной валюты

Президент США Дональд Трамп 14 июля выступит с «важным заявлением» по России. Он может объявить о новых санкциях против Москвы. Российский фондовый рынок отреагировал на эти новости снижением в конце прошлой недели. Индекс Мосбиржи в моменте терял более 3,5%. Рубль, напротив, показывает лучший результат за последние два года. Официальный курс ЦБ — ниже 78 руб. за доллар, чего не было с мая 2023-го. На днях Дональд Трамп сообщил, что «разочарован в России», а Конгресс США готовится принять «очень серьезный и жесткий законопроект о санкциях». Трамп однако отметил, что «президент сам решает, хочет ли он их применять».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что серьезных колебаний курса в любом случае ждать не стоит: «Если говорить про признаки того, что российский рынок внимательно относится к анонсу Трампа, наверное, это видно только в акциях. Вечером 11 июля и на сессиях в выходные рынок акций смотрел вниз, то есть проявилась какая-то настороженность. Но ни в долговом рынке, ни в рубле подготовки мы не увидели.

Инфляция замедлила темп

Скорее, инвесторы полагают, что на макроуровне значительного влияния любые шаги Дональда Трампа не окажут. Тем более если внимательно почитать этот законопроект про 500-процентные пошлины, то 90% текста — это повторение того, что уже введено различными другими законами, указами президентов США. А про 500-процентные пошлины есть оговорка, что если президент сочтет важным не вводить их, то он имеет право это сделать. Я думаю, что большого изменения волатильности ожидать не стоит, рынок акций тоже будет иметь возможность для восстановления.

По-прежнему спрос на валюту очень низкий, при этом контраст, назовем это "ножницами", заключается в том, что за апрель и за май объем импорта был даже выше чем в 2024-м. Почему это не влияет на курс? Скорее, действительно говорит о возникновении устойчивых платежных цепочек после двух раундов прошлогодних санкций.

И до тех пор, пока Центральный банк не понизит ключевую ставку достаточно существенно, до 12-13% годовых, значительных изменений в динамике рубля не произойдет».

Помимо законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), который предусматривает 500-процентные пошлины для стран, покупающих у России энергоресурсы, Трамп рассматривает другой вариант, рассказали источники CBS. Президент США может выделить дополнительную военную помощь Украине за счет замороженных российских активов. Около $5 млрд будут конфискованы и направлены Киеву, не исключил телеканал. Источники Axios уверены: Трамп объявит о передаче Украине наступательных вооружений, в том числе дальнобойных ракет, которые «могут достичь целей в глубине территории России». В последние месяцы нефтегазовые доходы российского бюджета заметно упали из-за крепкого рубля и низких цен на нефть. Чиновники и представители бизнеса не раз говорили, что более слабый курс был бы более благоприятным для экспортеров и импортеров.

Однако даже резкая смена санкционной риторики со стороны США вряд ли сильно ослабит российскую валюту, считает экономист Николай Корженевский: «Устойчивость рубля во многом связана с ожиданиями инвесторов в последние полгода. Непонятно, что с ними будет в ближайшем будущем. Но так или иначе это ожидание де-факто смягчения санкций в отношении движения капитала, то есть той части ограничений, за которую были ответственны Соединенные Штаты. Укрепление рубля началось в марте, понятно, что оно связано с изменением геополитической ситуации.

И эта ситуация весьма любопытная, думаю, она попадет в учебники экономической истории, потому что крепкий рубль мешает, по-моему, вообще всем.

Это неожиданно и для правительства Российской Федерации. Рынок параллельно не может начать играть на снятие другой части санкций, связанной с внешней торговлей и фактически внешним спросом. Ситуация парадоксальная, и мне кажется, что она в долгосрочной перспективе неустойчива. Безусловно, все может резко измениться.

Доллар проявляет слабость

Если вернутся ожидания ужесточения санкций, того, что вся банковская система России, например, подпадет под полноценные ограничения или что-то похожее, конечно, начнутся спекуляции в другую сторону. Я не думаю, что они при этом приведут к драматическому ослаблению российской валюты, потому что рубль неликвиден, потоки капитала радикально осложнены, и на самом деле все больше курс должен формироваться, по крайней мере среднесрочно, именно под влиянием внешней торговли — при падении цен на нефть или физическом сокращении экспорта нефти из России, что при каких-то дополнительных санкциях также не исключено».

Очередной пакет санкций против России готовят и в Евросоюзе. Во французском МИД говорили, что он будет самым жестким за все время.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сергей Симонов

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