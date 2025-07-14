Рубль не реагирует на «важное заявление»

Президент США Дональд Трамп 14 июля выступит с «важным заявлением» по России. Он может объявить о новых санкциях против Москвы. Российский фондовый рынок отреагировал на эти новости снижением в конце прошлой недели. Индекс Мосбиржи в моменте терял более 3,5%. Рубль, напротив, показывает лучший результат за последние два года. Официальный курс ЦБ — ниже 78 руб. за доллар, чего не было с мая 2023-го. На днях Дональд Трамп сообщил, что «разочарован в России», а Конгресс США готовится принять «очень серьезный и жесткий законопроект о санкциях». Трамп однако отметил, что «президент сам решает, хочет ли он их применять».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что серьезных колебаний курса в любом случае ждать не стоит: «Если говорить про признаки того, что российский рынок внимательно относится к анонсу Трампа, наверное, это видно только в акциях. Вечером 11 июля и на сессиях в выходные рынок акций смотрел вниз, то есть проявилась какая-то настороженность. Но ни в долговом рынке, ни в рубле подготовки мы не увидели.

Скорее, инвесторы полагают, что на макроуровне значительного влияния любые шаги Дональда Трампа не окажут. Тем более если внимательно почитать этот законопроект про 500-процентные пошлины, то 90% текста — это повторение того, что уже введено различными другими законами, указами президентов США. А про 500-процентные пошлины есть оговорка, что если президент сочтет важным не вводить их, то он имеет право это сделать. Я думаю, что большого изменения волатильности ожидать не стоит, рынок акций тоже будет иметь возможность для восстановления.

По-прежнему спрос на валюту очень низкий, при этом контраст, назовем это "ножницами", заключается в том, что за апрель и за май объем импорта был даже выше чем в 2024-м. Почему это не влияет на курс? Скорее, действительно говорит о возникновении устойчивых платежных цепочек после двух раундов прошлогодних санкций.

И до тех пор, пока Центральный банк не понизит ключевую ставку достаточно существенно, до 12-13% годовых, значительных изменений в динамике рубля не произойдет».

Помимо законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), который предусматривает 500-процентные пошлины для стран, покупающих у России энергоресурсы, Трамп рассматривает другой вариант, рассказали источники CBS. Президент США может выделить дополнительную военную помощь Украине за счет замороженных российских активов. Около $5 млрд будут конфискованы и направлены Киеву, не исключил телеканал. Источники Axios уверены: Трамп объявит о передаче Украине наступательных вооружений, в том числе дальнобойных ракет, которые «могут достичь целей в глубине территории России». В последние месяцы нефтегазовые доходы российского бюджета заметно упали из-за крепкого рубля и низких цен на нефть. Чиновники и представители бизнеса не раз говорили, что более слабый курс был бы более благоприятным для экспортеров и импортеров.

Однако даже резкая смена санкционной риторики со стороны США вряд ли сильно ослабит российскую валюту, считает экономист Николай Корженевский: «Устойчивость рубля во многом связана с ожиданиями инвесторов в последние полгода. Непонятно, что с ними будет в ближайшем будущем. Но так или иначе это ожидание де-факто смягчения санкций в отношении движения капитала, то есть той части ограничений, за которую были ответственны Соединенные Штаты. Укрепление рубля началось в марте, понятно, что оно связано с изменением геополитической ситуации.

И эта ситуация весьма любопытная, думаю, она попадет в учебники экономической истории, потому что крепкий рубль мешает, по-моему, вообще всем.

Это неожиданно и для правительства Российской Федерации. Рынок параллельно не может начать играть на снятие другой части санкций, связанной с внешней торговлей и фактически внешним спросом. Ситуация парадоксальная, и мне кажется, что она в долгосрочной перспективе неустойчива. Безусловно, все может резко измениться.

Если вернутся ожидания ужесточения санкций, того, что вся банковская система России, например, подпадет под полноценные ограничения или что-то похожее, конечно, начнутся спекуляции в другую сторону. Я не думаю, что они при этом приведут к драматическому ослаблению российской валюты, потому что рубль неликвиден, потоки капитала радикально осложнены, и на самом деле все больше курс должен формироваться, по крайней мере среднесрочно, именно под влиянием внешней торговли — при падении цен на нефть или физическом сокращении экспорта нефти из России, что при каких-то дополнительных санкциях также не исключено».

Очередной пакет санкций против России готовят и в Евросоюзе. Во французском МИД говорили, что он будет самым жестким за все время.

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Сергей Симонов