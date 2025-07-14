На 14% снизилось число вакансий для офисных работников за первое полугодие в УР

Количество вакансий для офисных работников: маркетологов, бухгалтеров, специалистов по управлению персоналом, администраторов, консультантов, аналитиков и др. уменьшилось на 14% за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 23,7 тыс. вакансий, сообщает пресс-служба hh. ru. По России в июне 2025 года объявлений о работе было более 582 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Медианные зарплаты для специалистов в данной отрасли в Удмуртии выросли на 11,6 тыс. руб., с 56,2 тыс. руб. до 67,8 тыс. руб. соответственно, успев за официальной инфляцией. В 2025 году на такие позиции претендует в 1,5 раза больше соискателей, чем год назад, индекс вырос от 3,7 резюме на одну вакансию в апреле 2024 до 5,9 к маю 2025-го.

Директор сервиса в Поволжье Альбина Султанова отмечает, что в 2025 году из-за «охлаждения рынка труда» и его стабилизации уменьшается количество вакансий. «Рынок стал более выборочным: важна не универсальность, а конкретная польза для бизнеса. Один продуманный отклик дает больше, чем 50 шаблонных. Даже если вы не идеально подходите под вакансию — покажите, какую задачу умеете решать и какой результат приносите»,— добавила эксперт.