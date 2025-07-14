Глава Генштаба Герасимов проинспектировал группировку «Центр» на СВО

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр». Он заслушал доклады командующего и командиров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующей на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции»,— сообщили в ведомстве.

Валерий Герасимов отметил успехи армии в Донецкой народной республике, подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр» и поставил задачи на дальнейшие действия.