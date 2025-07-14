Президент Камеруна в 92 года решил баллотироваться на новый срок

Президент Камеруна Поль Бийя объявил об участии в выборах. В своем сообщении в социальной сети X он подчеркнул готовность продолжать служить стране и отметил серьезность вызовов, перед которыми стоит страна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поль Бийя

Фото: Charles Platiau / Reuters, Charles Platiau / File Photo / Reuters Поль Бийя

Фото: Charles Platiau / Reuters, Charles Platiau / File Photo / Reuters

Господин Бийя занимает пост президента с 1982 года. Ему 92 года, и его срок правления — один из самых продолжительных в мире.

Выборы президента Камеруна запланированы на 12 октября 2025 года и будут проходить в один тур. Побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Срок президентского мандата составляет семь лет.