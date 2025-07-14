Суд наказал жителя Пугачева условным сроком за стрельбу из ружья около кафе

В Балакове Саратовской области суд вынес приговор в отношении 54-летнего мужчины, устроившего стрельбу из ружья в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 9 августа прошлого года нетрезвый фигурант осуществил как минимум два выстрела из охотничьего ружья в сторону припаркованной машины около кафе в Пугачеве. В тот момент в транспортном средстве находились люди. Также он угрожал убийством и направил оружие в сторону граждан, находившихся рядом с кафе.

Суд признал жителя Пугачева виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, совершенное с применением оружия) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Мужчина получил два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Павел Фролов