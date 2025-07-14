В МВД перечислили признаки заражения телефона вирусами

В МВД России сообщили о признаках заражения телефонов вредоносным программным обеспечением. Ведомство призывает граждан быть внимательными к странному поведению устройств и быстро реагировать при выявлении симптомов.

К основным признакам заражения относятся замедление работы телефона, быстрая разрядка батареи, самопроизвольные перезагрузки и нагрев устройства. Также могут появляться всплывающие окна и уведомления. Важно обратить внимание на незнакомые приложения и странные разрешения для уже установленных программ.

При подозрении заражения рекомендуется отключить устройство от интернета. В МВД советуют связаться с банком для блокировки карт и отмены неавторизованных операций. Также рекомендуется проверить активные сессии в важных аккаунтах и обратиться в полицию с устройством и паспортом.