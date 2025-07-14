Прокуратура разбирается в причинах обрушения моста в Куроедово Ульяновской области

Прокуратура Николаевского района Ульяновской области организовала проверку в связи со значительным повреждением региональной автомобильной дороги межмуниципального значения на четвертом километре автодороги М5 Урал – Сухая Терешка в районе села Куроедово. Об этом в понедельник сообщила региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В воскресенье, 13 июля жители Наколаевского района в соцсетях и Telegram-каналах сообщили, что из-за сильного ливня произошел подъем воды в одной из речек около села Куроедово, в результате чего пропускная труба не справилась с потоком, сооружение размыло водой и рухнул мост. Отмечалось также, что несколько месяцев назад в этом месте «велись работы по обновлению дорожного полотна».

В тот же день губернатор региона Алексей Русских сообщил, что «поручил министру транспорта Ульяновской области Евгению Лазареву срочно выехать на место повреждения моста», а также «поставил задачу региональному министерству транспорта предпринять исчерпывающие меры по обеспечению проезда в населенные пункты и составить план восстановительных работ».

В понедельник пресс-служба губернатора региона сообщила, что в районе Куроедово завершены работы по строительству временного переезда с пропускной трубой через речку и обеспечен объезд села. Министр транспорта Евгений Лазарев отметил, что в понедельник технический совет «рассмотрит вопрос полного восстановления» обрушенного участка и определит сроки выполнения ремонтных работ.

Прокуратура Ульяновской области отмечает, что в связи с произошедшим будет проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Андрей Васильев, Ульяновск