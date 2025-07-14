В челябинском аэропорту запретили ввоз 18 кг молочных продуктов и меда

В аэропорту Челябинска не пропустили к ввозу 18 кг молочных продуктов и меда домашнего приготовления. Их перевозили граждане Таджикистана, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Сотрудники ведомства контролировали перевозки с 7 по 13 июля. Отмечено, что продукция была не в фабричной упаковке, из-за чего она является потенциально опасной. После изъятия ее утилизируют.