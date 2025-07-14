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«Единая Россия» определила кандидата на выборы депутата муниципалитета

Директор АО «Яргортеплоэнерго» Сергей Петров победил в предварительном голосовании на дополнительных выборах депутата муниципалитета Ярославля по округу № 4. Он набрал наибольшее количество голосов. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Сергей Петров (справа) и глава местного отделения партии Сергей Калинин

Сергей Петров (справа) и глава местного отделения партии Сергей Калинин

Фото: «Единая Россия»

Сергей Петров (справа) и глава местного отделения партии Сергей Калинин

Фото: «Единая Россия»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выборы пройдут из-за сложения полномочий Михаилом Кузнецовым, который стал замглавы администрации Рыбинска. Явка на праймериз составила 60% от зарегистрированных участников на платформе pg.er.ru. Праймериз прошли 8-9 июля в электронном формате, что, по мнению организаторов, способствовало высокой активности избирателей.

Основные выборы назначены на 14 сентября 2025 года, когда жители Ярославля смогут отдать свои голоса за кандидатов.

Антон Голицын

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