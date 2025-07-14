В Удмуртии создадут совет предпринимателей для консультаций и развития бизнеса

В Удмуртии создадут предпринимательский совет при Корпорации развития региона, сообщает пресс-служба главы и правительства. Планируется реализация консультативного органа, в его состав войдут представители делового сообщества УР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В рамках проекта планируется разработка инициатив по совершенствованию мер поддержки предпринимательства и «развитию делового климата». Идеи и предложения направят в правительство Удмуртии. Данные мероприятия необходимы для выявления потребностей в сфере предпринимательства, влияющих на экономику региона. Совет будет работать на постоянной основе, также планируется возможность обновления и расширения состава.

«Мы хотим слышать бизнес в моменте, быть рядом и оперативно реагировать на вызовы. Поэтому начинаем формировать Совет предпринимателей. В него войдут практики, успешные предприниматели, лидеры мнений. Нам нужны настоящие, активные и неравнодушные люди»,— отметил директор корпорации развития Удмуртии (КР УР) Эмиль Бикмеев в рамках встречи с представителями сообщества «Бизнес-бизнесу».