Ученые зафиксировали крупнейшее слияние черных дыр в космосе

Группа ученых зафиксировала столкновение двух крупных черных дыр, которые врезались друг в друга далеко за пределами далекого края Млечного Пути. Это стало самым масштабным слиянием черных дыр, когда-либо зарегистрированным детекторами гравитационных волн, пишет The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкновение двух черных дыр в 2016 году

Фото: The SXS / Reuters Столкновение двух черных дыр в 2016 году

Фото: The SXS / Reuters

Доказательства столкновения черных дыр появились еще 23 ноября 2023 года. В этот день одновременно сработали два американских детектора в Вашингтоне и Луизиане, управляемые Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией (LIGO, объединяет около 1,5 тыс. ученых из более 20 стран). Эти наземные детекторы достаточно чувствительные, чтобы обнаружить колебания в пространстве и времени «в тысячи раз меньше протона», уточняет газета.

Масса каждой черной дыры более чем в 100 раз превышает массу Солнца. Они давно начали вращаться друг вокруг друга, а после столкновения образовали еще более массивную черную дыру примерно в 10 миллиардах световых лет от Земли. «Это самые большие массы черных дыр, которые мы измерили с помощью гравитационных волн»,— рассказал один из участников проекта, глава Института гравитационных исследований Кардиффского университета Марк Хэннэм.

Физики подозревают, что столкнувшиеся черные дыры сами были образованы в результате слияний. Это объяснило бы, почему они стали такими массивными и так быстро вращались. Ученые зарегистрировали в общей сложности около 300 слияний черных дыр по генерируемым ими гравитационным волнам.