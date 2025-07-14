В Башкирии сроки утверждения прожиточного минимума сдвинули на два месяца

Сроки утверждения размера прожиточного минимума в Башкирии сдвинули на два месяца, до 15 ноября. Соответствующий закон подписал глава республики Радий Хабиров, сообщает пресс-служба регионального Курултая.

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Председатель башкирского парламента Константин Толкачев пояснил, что перенос срока утверждения показателя позволит лучше учитывать динамику цен. Это важно, если фактический рост цен окажется выше прогноза, отметил он.

Ранее сроки утверждения прожиточного минимума перенесли также в целом по стране.

Прожиточный минимум устанавливается субъектом страны. Он рассчитывается для оценки уровня жизни людей при реализации социальных программ и учитывается при формировании регионального бюджета. По его размеру определяют объем социальной поддержки малоимущих.

В Башкирии в этом году прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 15,78 тыс. руб., для трудоспособного населения — 17,2 тыс. руб., для пенсионеров — 13,57 тыс. руб., для детей — 15,31 тыс. руб.

Майя Иванова